Il trailer di Absolute, l’indie sci fi girato con due smartphone

Absolute è un film di fantascienza indipendente italiano girato con due smartphone.

Mirko Alivernini, regista e autore del progetto, per girare l’intero lungometraggio ha usato una particolare tecnica con una metodologia a doppia intelligenza atificiale, già sperimentata in altre sue recenti produzioni. In particolare per le riprese sono stati utilizzati un Huawei P30 Pro e un Samsung Galaxy S20 Ultra.

Aboslute, prodotto dalla Mainboard Production, è stato scritto e diretto da Mirko Alivernini. Nel cast troviamo Fabio Martorana nei panni di Fabrizio, inoltre Michela Folchetti, Sasha Valenzi, Giulio Dicorato e Domenico Rolando Astone.

Questa la trama: Fabrizio, un giovane biologo, ha scoperto come poter salvare la Terra da un devastante effetto serra. A tale scopo deve raggiungere un piccolo pianeta non troppo distante dal nostro Mondo. Purtroppo gli imprevisti non mancheranno.

Abaolute sarà presto visibile sulle maggiori piattaforme streaming e disponibile su Amazon Prime.

Il trailer