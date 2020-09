American Radical: novità dal nuovo film di Sam Esmail, con Rami Malek

American Radical è il nuovo film di Sam Esmail che vedrà come protagonista il premio Oscar Rami Malek. Si tratta di un thriller incentrato sulla storia di un agente musulmano dell’FBI sotto copertura che si è unito all’unità anti-terrorismo dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

In realtà, il progetto è già in fase di sviluppo; la Universal Pictures aveva precedentemente acquistato i diritti del libro di Tamer Elnoury e Kevin Maurer intitolato American Radical: Inside the World of an undercover Muslim FBI Agent, da cui il film è basato. La sceneggiatura, novità recente, sarà curata da Nazrin Choudhury che ha già curato la sceneggiatura di vari episodi di serie tv come EastEnders, Waywward Pines, Jack Ryan, Damnation e Blood & Treasure.

Questo progetto è quindi una reunion tra il creatore di Mr. Robot (Esmail) e la sua star, Rami Malek, che vedremo presto in No Time to Die (in uscita a Novembre, si spera) proprio nei panni del villain della famosa spia britannica.