The Pursuit of love: le prime immagini della miniserie, con Lily James

The Pursuit of Love è una miniserie che avrà tre episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Nancy Mitford e andrà in onda su BBC One nel Regno Unito, mentre Amazon Prime Video la distribuirà in streaming in altri Paesi.

Da poche ore, sono state rilasciate le prime immagini di questa miniserie (le trovate in fondo alla pagina) scritta e diretta da Emily Mortimer. Lily James è la protagonista e interpreterà Linda, la figlia dei Radlett, che si innamora inizialmente di un politico attivo tra le fila dei Tory, e poi di un ardente comunista, e infine di un duca francese chiamato Fabrice. Accanto a lei c’è anche Fanny Logan, sua cugina, e le due giovani sognano l’amore e il matrimonio, andando alla ricerca dell’amante ideale mentre la loro amicizia sarà messa alla prova. Fanny decide di sistemarsi, mentre Linda segue il suo cuore senza riserve. Le scelte delle due donne porteranno quindi alla luce tematiche importanti come libertà, amore, sessualità e il mistero del cuore umano.

Nel cast anche Emily Beecham, Dominic West, Dolly Wells, Mortimer, Andrew Scott, Beattie Edmondson, Assaad Bouab, Shazad Latif e Freddie Fox.

