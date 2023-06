Quest’oggi Netflix ha presentato l’edizione 2023 di TUDUM, l’annuale evento dedicato ai fan in cui vengono presentati film e serie tv più attese.

La nuova edizione andrà in scena San Paolo del Brasile il prossimo 17 giugno, per l’occasione faranno parte dell’evento star d’eccezione come Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa e Arnold Schwarzenegger. Oltre al trailer dell’evento (qui di seguito), Netflix ha anche diffuso un comunicato stampa in cui anticipa quelle che sono le produzioni più attese presenti a TUDUM.

Alia Bhatt, Henry Cavill, Jamie Dornan, Gal Gadot, Chris Hemsworth, Maisa, Arnold Schwarzenegger e altre delle tue star preferite di Netflix presentano notizie, esclusive e anteprime per i fan di tutto il mondo con un evento in diretta da San Paolo!

1° giugno: a grande richiesta dei fan! Tudum: un evento globale per i fan ritorna più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale, Tudum 2023 sarà presentato in diretta streaming davanti a migliaia di fan a San Paolo del Brasile, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo il 17 giugno.

Tutti i fan di Netflix sono invitati a collegarsi in diretta sul canale youtube.com/netflixitalia per assistere a un esaltante evento di due ore con star e creatori di Netflix da tutto il mondo. Scopri in diretta novità esclusive e guarda filmati, trailer e anteprime inedite delle tue serie, film e giochi preferiti. Ecco tutti i dettagli dell’imperdibile evento:

Data e ora: 17 giugno alle 22:30 CET / 13:30 PT / 16:30 ET / 17:30 BRT

Come guardare l’evento: visita youtube.com/netflixitalia

Il programma prevede la presenza dal vivo in Brasile dei seguenti artisti (soggetti a modifica):

Chris Hemsworth, Sam Hargrave – Tyler Rake

Arnold Schwarzenegger – Fubar

Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt – Heart of Stone

Chase Stokes – Outer Banks

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley – Il problema dei 3 corpi

Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan, Joey Batey – The Witcher

Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella – Rebel Moon

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu – Avatar – La leggenda di Aang

Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas – Sintonia

Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar – One Piece

André Lamoglia, Valentina Zenere – Elite

Nicola Coughlan – Bridgerton

India Amarteifio, Corey Mylchreest – La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Maisa – Di nuovo 15 anni

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison, Darren Barnet – Non ho mai…

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda, Vedang Raina – The Archies

Aria Mia Loberti, Louis Hofmann – Tutta la luce che non vediamo

Con partecipazioni straordinarie, tra cui:

Stranger Things

Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday – Mercoledì

Squid Game

Squid Game: La sfida

Penn Badgley – You

Lily Collins – Emily In Paris

Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw – Lift

Pedro Alonso – Berlino

Nick e Vanessa Lachey – L’amore è cieco

Chloe Veitch – Too Hot To Handle

Ralph Macchio, William Zabka e il cast di Cobra Kai

Corinna Brown, Kizzy Edgell – Heartstopper

Omar Sy – Lupin

John Boyega, Teyonah Parris – Hanno clonato Tyrone

Clara Galle, Julio Peña Fernández – Dalla mia finestra: Al di là del mare

Dianna Agron, Tenoch Huerta, Bobby Lucknow – Jodie, il prescelto

Golda Rosheuvel – Bridgerton

E altre sorprese imperdibili!

Tudum si ispira al suono che senti subito prima dell’inizio di una serie o di un film su Netflix ed è uno dei più grandi eventi globali di Netflix per celebrare i nostri film, serie, artisti e creatori. Quest’anno l’evento globale in diretta streaming ritorna in Brasile, dove nel 2020 avevamo realizzato il primo evento Tudum in presenza.

Quest’anno l’evento globale in diretta streaming trasmesso dal parco Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) di San Paolo, è legato alla conferenza di Netflix di tre giorni (16-18 giugno) che si svolge nel padiglione della Biennale all’interno del parco. Con più di duemila metri quadrati dedicati ad attività, giochi, musica dal vivo e altro, la conferenza darà anche l’occasione ai partecipanti di vedere da vicino le loro star preferite.

Per i fan presenti di persona a San Paolo, il biglietto dell’evento globale in diretta è indipendente dalle attività all’interno della Biennale e sarà disponibile gratuitamente a partire dal 2 giugno fino a esaurimento su Tudum.com/event.