Paramount Pictures ha festeggiato oggi un nuovo successo storico raccolto da Top Gun: Maverick nel Box Office Usa.

Dopo aver rotto di recente il muro del miliardo di dollari nel Box Office Worldwide, il sorprendente Top Gun: Maverick, per molti già un cult di genere, ha raggiunto quest’oggi un nuovo straordinario traguardo nella storia del botteghino nordamericano. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, il film con Tom Cruise ha raggiunto e superato quota 600 milioni di dollari (601.9 milioni per l’esattezza).

La celebre fonte ha ricordato che tale traguardo rappresenta il più alto incasso di sempre negli Usa per la Paramount (inflazione esclusa), sopravanzando di fatto i 600.7 milioni incassati da Titanic, divenuti poi 659 milioni con le successive riedizioni. A tal proposito Brian Robbins (CEO di Paramount) ha riferito alla stampa::

“Per 110 anni, la Paramount Pictures ha prodotto e distribuito alcuni dei film più iconici della storia di Hollywood, incluso il classico di tutti i tempi Titanic, che quest’anno celebra il suo 25° anniversario. Top Gun: Maverick è un film fenomenale e siamo profondamente orgogliosi di celebrare questo straordinario risultato insieme a Tom Cruise, ai nostri registi e al cast, ai nostri team di marketing e distribuzione e, naturalmente, a tutti i nuovi e originali fan di Top Gun, senza il quale questo non sarebbe stato possibile.“

Attualmente Top Gun: Maverick ha raggiunto un incasso globale pari a 1.187 miliardi di dollari, e si appresta a superare quota 1.2 miliardi.

Il film è stato diretto da Joseph Kosinski. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer. Nel cast Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Manny Jacinto.