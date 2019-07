Come volevasi dimostrare, il progetto cinematografico legato al cinecomic Spawn è oramai ad un passo dal fallimento totale.

Dopo una partenza a razzo, con dichiarazioni entusiastiche da parte dei produttori McFarlane e Jason Blum, e ingaggi da top class come quelli di Jamie Foxx e Jeremy Renner, nei mesi scorsi è arrivato il primo stop. Attraverso un lungo sfogo infatti, il creatore del fumetto, nonchè regista del film, Todd McFarlane rivelò ai propri fan di aver trovato numerosi problemi durante la presentazione del progetto agli investitori. A quanto pare nessuno ha mai creduto che il film potesse essere realizzato con un R-Rated dato il budget non proprio basso richiesto dal regista (20 milioni circa).

Oggi, a distanza di qualche giorno dalla comparsata al Comic-Con di San Diego, Todd McFarlane ha rivelato che presto chiederà aiuto ai fan, avviando una campagna di crowdfunding attraverso Kickstarter. Il suo obiettivo sarà pertanto attendere novità dalla Blumhouse per poi prendere del tempo, ed agire di conseguenza.

Quali sono le richieste di McFarlane? Ottenere un budget di 20 milioni di dollari, ed avere tutta la libertà creativa per realizzare un film col più alto rating possibile, R-Rated. Chiede troppo secondo voi?

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Spawn è nato dalla matita di Todd McFarlane e pubblicato grazie a Image Comics. Nel 1997 è finalmente giunto al cinema in una pellicola poco apprezzata dalla critica, ma che ha contribuito a rendere ancora di più Spawn, un personaggio amato dai propri fan.

Questa la descrizione dei poteri di Spawn:

Spawn è un essere molto potente. Il suo corpo è composto di una sostanza chiamata “necroplasma”, che si autorigenera, ed è fondamentalmente la sua fonte d’energia. La sua armatura, che è senziente e che può proteggerlo anche se privo di sensi, gli conferisce facoltà fisiche superumane e teletrasporto. Il livello di forza fisica di Spawn è tale da permettergli di alzare un intero edificio. Spawn può far uso anche delle abilità che ha acquisito durante il suo addestramento militare nel combattimento corpo a corpo e nell’uso delle armi da fuoco di ogni genere ed esplosivi. L’armatura è dotata di varie armi naturali incorporate nella sua stessa struttura, come ad esempio delle catene estensibili poste all’altezza del petto e della cintura, le quali possono modificare la loro forma sfoderando lame e spuntoni in vari punti. L’armatura può permettergli anche di mutare forma in creature mostruose. Inoltre Spawn dispone di un mantello demoniaco che gli consente di volare e planare, mimetizzarsi perfettamente con qualsiasi fondale e assumere svariate forme di consistenza differente, dal normale tessuto al cemento armato. Infine Spawn è in grado di emettere e controllare il fuoco demoniaco e raggi d’energia e può manipolare e assorbire qualunque fonte d’energia.

Spawn sarà scritto e diretto da Todd McFarlane. La Blumhouse Productions produrrà il film. Nel cast Jamie Foxx, Jeremy Renner.