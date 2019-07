L'attore Daniel Bruhl tornerà nuovamente ad interpretare Zemo nella serie originale The Falcon and the Winter Soldier.

L'annuncio è arrivato durante lo scorso Comic-Con dove, per l'occasione, i Marvel Studios hanno mostrato ai presenti un primo brevissimo promo in cui veniva svelato per pochi secondi il nuovo look di Zemo, con e senza maschera.

Anche se il breve promo non è ancora disponibile per il web, Bruhl ha pensato bene di mostrare due foto del nuovo look attraverso il proprio account Instagram. La maschera nella foto non è ben visibile, ma i presenti in Sala H hanno confermato la somiglianza con quella già ammirata nei concept art di Captain America - Civil War.

Falcon & Winter Soldier è solo una delle tante serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe, e destinate al servizio di streaming Disney+. Le altre sono WandaVision, una su Loki ed ancora una su Occhio di Falco.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad. Essa vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan, nel cast anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.