Titto e Vinni: a tutto ritmo, il film con le voci della SPACE FAMILY dall’11 aprile nei cinema

Titto e Vinni: a tutto ritmo arriverà nelle sale italiane a partire dall’11 aprile, distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa.

Il film musicale di animazione, firmato da Sérgio Machado e Alois Di Leo, vanta nel cast di doppiaggio italiano le voci della Space Family, la celebre coppia di youtubers composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco.

Ispirato al poema L’arca di Vinicius De Moraes, il grande poeta brasiliano fondatore della Bossa Nova, Tito e Vinni a tutto ritmo è il racconto rivisitato di un grande classico in cui il binomio vincente azione e umorismo è funzionale a veicolare tematiche universali, su tutta l’emergenza climatica.

Titto e Vinni: sinossi

Il film racconta la storia di Tito e Vinni, due topolini dal grande talento musicale che per caso assistono al momento in cui Dio avvisa Noè dell’imminente diluvio universale, dandogli precise istruzioni per costruire una grande arca in cui portare in salvo una coppia di ogni specie animale.

I due riescono ad imbarcarsi di nascosto sull’arca di Noè ma devono fare i conti con la tirannia e i capricci di Baruk il Leone che ha instaurato un vero e proprio regime a favore degli animali più forti.

Hanno inizio così una serie di avventure esilaranti e rocambolesche in cui i due topolini per ristabilire la pace useranno l’unica arma che hanno a disposizione: la musica.

Titto e Vinni: le voci italiane

A dare voce ad alcuni esilaranti personaggi di questo appassionante viaggio musicale sarà la Space Family, la famosissima coppia di giovani genitori Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che ad oggi, dopo la nascita dei loro due figli, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità.

I due youtuber prestano la voce al Colonello Kilgore e alla colomba Lady Kiki.

