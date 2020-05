Ecco il titolo italiano di Venom: Let There Be Carnage

La divisione nazionale di Sony Pictures ha finalmente svelato il titolo italiano di Venom: Let There be Carnage, il nuovo capitolo del Marvel Universe di casa Sony.

Il titolo per le sale italiane sarà Venom: La Furia di Carnage, la conferma è arrivata attraverso il video del logo-titolo ufficiale che trovate in fondo al nostro articolo.

Ricordiamo, inoltre, che il film approderà nelle sale americane dal 25 giugno del 2021, e non il prossimo ottobre come in precedenza.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE : Il film sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson.

: Il film sarà scritto da Kelly Marcel, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. CAST : Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris.

: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. TRAMA : Non Definita

: Non Definita AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 25 giugno 2021.

IL LOGO-TITOLO

Venom: La Furia di Carnage - Al cinema nel 2021 Venom: La Furia di Carnage - Al cinema nel 2021. #Venom2 Pubblicato da Venom su Lunedì 4 maggio 2020