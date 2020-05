Blake Lively nel cast del post-apocalittico Dark Days at the Magna Carta

L'attrice Blake Lively è entrata a far parte del thriller post-apocalittico intitolato Dark Days of the Magna Carta.

Il The Hollywood Reporter ha confermato l'ingaggio, rivelando che si tratterà di un ruolo centralissimo. Il thriller sarà una produzione Netflix Originals, con la B for Effort della Lively e di Kate Vorhoff, la 21 Laps, e con Shawn Levy e Dan Cohen come produttori esecutivi.

Il film si baserà su un'idea originale di Michael Paisley (The Witcher), il cui nome figura anche come sceneggiatore. Al centro della storia di Dark Days of the Magna Carta dovrebbe esserci una donna, il cui unico obiettivo è tenere in vita la propria famiglia in uno scenario apocalittico. Per la Lively si prospetterebbe proprio questo ruolo.

Nessun regista è ancora collegato al progetto, ma è chiaro che si tratta di primissimi dettagli. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.