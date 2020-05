Vi proponiamo la recensione di Dangerous Lies, film distribuito su Netflix, con protagonista Camila Mendes.

Dangerous Lies è un film del 2020, diretto da Michael Scott, con un cast formato da Camila Mendes, Jamie Chung, Cam Gigandet, Nick Purcha, Briana Skye e Jessie T. Usher.

Katie (Camila Mendes) è una giovane che, dopo aver perso il lavoro da cameriera, ne trova uno come badante di un anziano benestante ma senza eredi e completamente solo. Quando l'anziano muore lasciando in eredità la sua casa a Katie, questa si ritrova coinvolta in una rete di sospetti, inganni e omicidi. Se vorrà sopravvivere, dovrà dubitare di tutti, perfino del marit

Il film risulta piuttosto scontato, con una trama che si sviluppa in maniera del tutto prevedibile. E' chiaro sin dalle prime sequenze che il film nasce unicamente per un semplice approccio televisivo, e soprattutto senza quel grosso investimento di denaro, capace in parte di innalzare una qualità generale abbastanza mediocre. La regia di Michael M. Scott regala poche emozioni, così come l'intero comparto tecnico.

La recitazione è abbastanza piatta, e nessun personaggio riesce a spiccare particolarmente rispetto ad un altro. Camila Mendes si è fatta conoscere con la serie di successo "Riverdale", ma di certo non sarà con questo film che potrà aspirare al grande salto di qualità.

A nostro avviso, vale la pena guardare il lungometraggio se proprio non si ha niente di meglio da fare, e si ha voglia di vedere un thriller (nemmeno troppo avvincente). Due stelle abbastanza sudate.

⭐⭐