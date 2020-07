The Tender Bar: il nuovo film diretto da George Clooney

George Clooney è in trattative con Amazon Studios per dirigere e produrre un adattamento cinematografico di The Tender Bar: A Memoir, il romanzo di J.R. Moehringer.

A rivelarlo è Variety secondo cui Clooney produrà la trasposizione insieme a Grant Heslov, con cui collabora all'interno dell'etichetta Smokehouse Pictures, e Ted Hope. Ad adattare la sceneggiatura sarà William Monahan, vincitore del Premio Oscar alla miglior sceneggiatura per The Departed di Martin Scorsese.

Al centro della storia, che si ispira alla vita di Moehringer, c'è un ragazzo che cerca delle figure paterne al bar all'angolo della strada, dove fa amicizia con lo zio Charlie e altri adulti.

Prima di The Tender Bar, Clooney ha diretto The Midnight Sky, thriller post-apocalittico prodotto da Netflix e con protagonista Felicity Jones. Questo lungometraggio non ha ancora una data di uscita ufficiale.