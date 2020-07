Tenet: La Warner Bros prepara i cinema internazionali per l'uscita a fine Agosto

La Warner Bros starebbe contattando i paesi internazionali come il Regno Unito, la Francia e la Spagna per una potenziale uscita tra il 26 e il 28 agosto. Lo studio punta a distribuire il film anche in Asia, dove stanno aspettando indicazioni circa una nuova data d'uscita nei prossimi giorni.

A rivelarlo è Variety secondo cui la Warner Bros, per far fronte all'emerganza COVID-19, sta pensando a una distribuzione globale e dove i cinema hanno riaperto in modo sicuro. E' anche un modo per la sopravvivenza del mercato cinematografico messo a dura prova dalla pandemia. E pare proprio che il punto di svolta a favore di un'uscita internazionale di Tenet è stata la riapertura dei cinema asiatici e il grande successo ottenuto da Peninsula, sequel di Train to Busan, che ha incassato in Corea del Sud e in un weekend ben 20,8 milioni di dollari.

In Italia, l'uscita del film è prevista il 26 Agosto e salvo lo stop della Warner Bros o l'evolversi della pandemia si spera che possa uscire proprio in quella data.