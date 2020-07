Venezia 77: Lacci di Daniele Luchetti aprirà il festival

Con un comunicato stampa, la direzione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha annunciato che Lacci di Daniele Luchetti sarà il film d'apertura di Venezia 77.

Ecco quanto dichiarato dal direttore Alberto Barbera:

Da 11 anni, la Mostra del Cinema non veniva aperta da un film italiano. La felice opportunità è offerta dal bellissimo film di Daniele Luchetti, anatomia della difficile coesistenza di una coppia, alle prese con tradimenti, ricatti emotivi, sofferenze e sensi di colpa, non senza un piccolo giallo che viene svelato solo nel finale. Sostenuto da un cast eccezionale, il film è anche il segno del felice momento che sta attraversando il nostro cinema, in continuità con la tendenza positiva delle ultime stagioni che la qualità dei film invitati a Venezia quest’anno non potrà che confermare.