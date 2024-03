The Stuntman: lo spin-off di Kick-Ass è in produzione

Il regista/produttore Matthew Vaughn è tornato nel mondo di Kick-Ass, ma questa volta attraverso la realizzazione di uno spin-off dal titolo The Stuntman.

Da tempo intenzionato a tornare nel mondo di Kick-Ass, è sua la firma sulla regia dei primi due film, Matthew Vaughn ha confermato in questi giorni che le riprese dello spin-off misterioso dal titolo The Stuntman sono in corso. Al momento non girano in rete molti dettagli sul progetto, ma è chiaro da dichiarazioni passate che aprirà una nuova trilogia, con Damien Walters impegnato in cabina di regia e lo stesso Vaughn come co-sceneggiatore e produttore attraverso la sua Marv Studios.

Sul progetto, Vaughn è intervenuto durante la promozione di Argylle – La Super Spia dichiarando a Collider quanto segue:

“Siamo nel bel mezzo della scrittura. Stiamo girando un film al momento, il che è un indizio. Ecco qua. [Aprendo la giacca e mostrando la scritta Vram]. Questa sarà la novità, quindi si può capire di cosa si tratta. Questo è tutto quello che posso dire. Questo gruppo di persone realizzerà il reboot di Kick-Ass. Siamo a metà delle riprese del primo film. È molto emozionante.“

Sarà interessante capire come The Stuntman sia capace avviare una trilogia ambientata nell’universo Kick-Ass, e soprattutto quanto dei primi due film sarà riproposto nel nuovo reboot. Vi consigliamo di tenervi informati sulle nostre pagine.