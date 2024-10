The Orville 4: a Gennaio 2025 l’inizio dei lavori

Il Capitano Ed e l’equipaggio della USS Orville – ECV 197 presto torneranno a solcare il fantastico universo creato da Seth MacFarlane allo scopo di omaggiare quello di Star Trek.

Questo è infatti quanto afferma The Cinemaholic che da per certo il “via libera” di Hulu alla produzione delle quarta stagione di The Orville, le cui riprese sono previste entro il prossimo gennaio a Los Angeles.

Il rinnovo per una nuova stagione di The Orville, in maniera ufficiosa e a sorpresa, fu anticipata da Scoth Grimes, l’inteprete del simpatico Gordon Malloy, lo scorso agosto durante la convention Star Trek Las Vegas. In passato e più volte lo stesso Seth MacFarlane, creatore di questa Serie, aveva lanciato segnali positivi per un proseguimento della sua creatura.

Ricordiamo che la terza – e per il momento ultima – stagione di The Orville, sottotitolata “New Horizons” (qui la recensione), conclusasi il 4 agosto del 2022, è composta da 10 capitoli autonclusivi dove un solido filo conduttore lega insieme tra loro diversi episodi e stagioni precedenti, creando così un complesso arco narrativo in cui vengono trattati temi scottanti del nostro presente. Molte infatti sono le situazioni lasciate aperte in The Orville 3 che, probabilmente, verranno riprese e ampliate in questa futura nuova stagione.

La serie è ambientata nel 25° secolo e segue le avventure del Capitano Ed Mercer e del suo equipaggio a bordo della USS Orville. Nel cast, oltre a Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed, troviamo Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr.

Correlati