Adorazione, la nuova serie prodotta da Picomedia per Netflix e tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciolo (già sceneggiatrice di Skam Italia), è stata presentata in anteprima ad Alice nella Città , sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

La serie verrà distribuita a partire dal 20 novembre in esclusiva su Netflix; vi presentiamo il nostro commento dopo la visione dei primi 2 episodi.

Adorazione: sinossi

Adorazione è una serie young adult, in 6 episodi, che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite.

La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agro pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Negli ultimi anni le produzioni italiane hanno riscoperto nel pubblico young adult un target favorevole e attento alle storie messe in scene. A confermarlo il successo di SKAM Italia, Mare Fuori e Tutto Chiede Salvezza, le ultime due sono produzioni targate Picomedia che ha realizzato la serie in Adorazione che abbiamo visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La trama di Adorazione sembra essere la più comune tra le narrazioni seriali per adolescenti: un gruppo di ragazzi trascorrono la loro estate insieme tra feste, birrette, lavoretti, esami da preparare, decisioni da prendere e…segreti. A mettere il pepe alla trama e a dirottarla sul crime c’è la misteriosa scomparsa di Elena, l’outsider del gruppo.

Tutti covano un segreto, ognuno sa qualcosa che non vuole raccontare, e ognuno degli amici di Elena è legato a lei e alla sua sparizione. Inizia così l’incessante ricerca nella provincia pontina tra sospetti e rivelazioni che porterà ognuno dei suoi abitanti a scontrarsi con la realtà e a fare i conti con le loro relazioni e la propria educazione sentimentale.

La sua scomparsa accenderà il faro su fatti e segreti di ogni componente del gruppo di amici (e non), mostrandoci le fragilità dell’età del cambiamento, ma anche problematiche relazionali non sono familiari ma anche sentimentali affrontando quei temi come la gelosia e la possessione diventati protagonisti nella cronaca nazionale. A ritrovarsi “sotto accusa” non sono unicamente i giovani protagonisti ma anche gli adulti che probabilmente hanno dimostrato di avere consapevolezza di ciò che gli è accaduto.

La storia di Adorazione è ambientata in provincia, nella zona di Latina, una zona d’Italia fondata in epoca fascista dove può ancora capitare di sentir canti come “faccetta nera” remixati a una festa di ragazzi, ma le cui vicende da provincia possono essere comuni ad altre province italiane. Una realtà a tratti soffocante ma allo stesso tempo è l’unica realtà che conosci da cui avverti in alcuni momenti il bisogno di fuggire. E, ottima è stata la scelta produttiva di scegliere un cast di giovani interpreti anche alla loro prima esperienza così da permettere una maggior identificazione nello spettatore.

Non c’è stato alcun colpo al cuore durante la visione dei primi episodi di Adorazione, ma siamo rimasti incuriositi dalla trama e dalle interpretazioni dei giovani interpreti a tratti acerbe ma funzionali alla sua narrazione. Probabilmente non diventerà la serie dell’anno per il catalogo Netflixm ma Adorazione si presenta come un buon mix di generi che amplia il ventaglio narrativo delle serie teen italiane a cui siamo stati finora abituati.

Non ci resta che attendere il 20 novembre per scoprire come è morta Elena e se nella gabbia della provincia e sopratutto tra i suoi amici si nasconde un assassinio.

La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo, ed è sceneggiata da Donatella Diamanti (Head Writer), Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria, Francesca Tozzi.

Sarà disponibile solo su Netflix dal 20 novembre 2024.

Nel cast figurano: Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Beatrice Puccilli (Vera), Giulio Brizzi (Giorgio), Penelope Raggi (Diana), Federica Bonocre (Melissa). Tra gli interpreti adulti troviamo il debutto della cantante Noemi e alcuni volti già noti come Ilenia Pastorelli, Barbara Chicchiarelli, Claudia Potenza, Max Mazzotta, Michele Rosiello.

