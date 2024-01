The Marvels: il film con Brie Larson da febbraio su Disney+

Dopo aver cavalcato “non trionfalmente” i Box Office di tutto il mondo, The Marvels è pronto per il suo esordio su Disney+.

Attraverso i canali social ufficiali, infatti, i Marvel Studios hanno rivelato che il cinecomic con Brie Larson sarà disponibile sul catalogo di Disney+ per tutti gli abbonati a partire dal 7 febbraio. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio in rete del poster ufficiale che trovate qui di seguito.

The Marvels: regia, cast, trama

Il film è stato diretto da Nia DaCosta (regista dell’horror Candyman). Nel cast Brie Larson è stata accompagnata da Iman Vellani nei panni di Ms Marvel, personaggio prossimo ad esordire su Disney+ con attraverso una serie tutta sua, ma anche da Teyonah Parris, la quale ha ripreso il ruolo della Monica Rambeau adulta già apprezzata in WandaVision. Nel cast anche Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.

TRAMA: Carol Danvers alias Captain Marvel si è ripresa la sua identità dal tirannico Kree e ha avuto la sua vendetta contro la Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze inaspettate, Carol si carica del fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la mandano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e la nipote di Carol da cui si è separata da tempo, il capitano Monica Rambeau. Insieme questo trio improbabile deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo nei panni delle “Marvels”.

In arrivo su Disney+ dal 7 febbraio 2024.