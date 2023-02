The Mandalorian 3 e le altre novità Disney+ da marzo 2023

Nella giornata di domani saluteremo l’avvento del mese di marzo, per l’occasione Disney+ ha annunciato le novità in arrivo sul catalogo.

La terza stagione di The Mandalorian è senza dubbio il punto focale del nuovo listino Disney+, ma occhio perchè marzo 2023 presenterà alcune release interessanti, tra cui il film Lo strangolatore di Boston e la seconda stagione della serie tv Abbott Elementary. Nei prossimi giorni, chiaramente, il listino sarà aggiornato con nuovi prodotti, ma nel frattempo date qui di seguito alle novità confermate.

DISNEY+: TUTTE LE NOVITA’ DA MARZO 2023

Star Wars: The Mandalorian 3 (serie tv) – 1 marzo

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme

Abbott Elementary 2 (serie tv), primi 10 episodi – 1 marzo

Abbott Elementaryè una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati –e una preside un po’ fuori dalle righe –alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sonodeterminati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano conl’atteggiamento non proprio esemplare del distrettoscolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

Sei tu, Michael? (documentario) – 3 marzo

Nel 1999, Michael Matthews diventò il più giovane britannico a scalare l’Everest. Ma tre ore dopo aver raggiunto la vetta, scomparve e non fu mai ritrovato. Suo fratello, l’imprenditore e radiocronista Spencer Matthews, che all’epoca aveva dieci anni, ha sempre faticato ad accettare la sua morte. Oltre vent’anni dopo, Spencer riceve la foto di un corpo sulla montagna che potrebbe essere Michael. Si reca in Nepal e recluta Nims Purja, detentore del record mondiale di “14 vette”, per guidare una squadra e perlustrare la “Death Zone” dell’Everest per cercare di ritrovare Michael. Una volta giunti a un’altitudine estrema di oltre 8000 metri, la squadra si affida a un team di ricerca di dieci persone, armato di droni e con le competenze necessarie per uscire dalle linee di vetta. Ma quando le condizioni meteorologiche diventano sempre più difficili e il tempo si mette contro di loro, si trovano ad affrontare una serie di sfide inaspettate.

Bear Grylls Celebrity Edition: La Sfida (programma) – 8 marzo

Bear Grylls alza l’asticella insegnando ai suoi ospiti più famosi abilità essenziali di sopravvivenza che dovranno padroneggiare e poi dimostrare di saper usare in una situazione di forte stress.

Chang a Canestro (film) – 10 marzo

Il film scritto e diretto da Jingyi Shao.

UnPrisoned (serie tv), prima stagione completa – 10 marzo

La serie di Tracy McMillan con Kerry Washington.

Lo strangolatore di Boston (film) – 17 marzo

Il film segue Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, che diventa la prima giornalista a trovare una correlazione tragli omicidi dello Strangolatore di Boston. Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Carrie Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismodell’epoca.Ciononostante, McLaughlin e Cole portano avanti la storia correndo ungrande rischio personaleemettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità.

What We Do In The Shadows 4 (serie tv) – 22 marzo

La quarta stagione della serie prodotta da FX.

Up Here (serie tv), prima stagione completa – 24 marzo

La commedia romantica musicale Up Here è ambientata a New York nel 1999 e segue la storia straordinaria di una coppia ordinaria, che si innamora e si incontra in un mondo di ricordi, ossessioni, paure e fantasie che vivono nella loro testa. Questo li porta a scoprire che il più grande ostacolo alla felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi.

Kindred (serie tv), prima stagione completa – 29 marzo

Tratta dal romanzo “Kindred” di Octavia E. Butler, la serie è incentrata su Dana James, una giovane donna nera e aspirante scrittrice che ha sradicato la propria vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, senta tutto suo. Ma, prima di potersi ambientare nella sua nuova casa, viene violentemente trascinata avanti e indietro nel tempo. Si ritrova in una piantagione del XIX secolo, un luogo straordinariamente e intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non ha mai saputo facessero parte del suo retaggio, in questa esplorazione rivoluzionaria dei legami che uniscono.

Ritrovarsi in Rye Lane (film) – 31 marzo

Dalla regista RaineAllen-Miller, Ritrovarsi in Rye Laneè una commedia romantica che vede protagonisti David Jonsson (Industry, Deep State) e Vivian Oparah (Class, The Rebel), nei panni di Dome Yas, due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra,aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo.