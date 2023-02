The Mandalorian: in attesa della stagione 3 ecco un riassunto degli episodi precedenti

Ad un mese dal lancio della terza stagione di The Mandalorian, quest’oggi Disney+ ha proposto ai fan della serie Star Wars un ricco riassunto degli episodi precedenti.

Nel video diffuso attraverso i canali social della celebre piattaforma di streaming di casa Disney è possibile rivivere alcuni degli eventi più significativi delle prime due stagioni di The Mandalorian, compresi gli intensi finali di stagione che tanto hanno scatenato la passione dei fan.

In aggiunta al video riassunto che trovate in fondo alla pagina, vogliamo ricordarvi che Empire Magazine ha dedicato la nuova copertina alla serie live-action in arrivo su Disney+ dal 1° marzo, e che è possibile apprezzarla seguendo questo nostro articolo.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.

IL RIASSUNTO DELLE PRIME DUE STAGIONI