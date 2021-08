The King’s Man – Le origini: nuovo trailer dal film targato 20th Century Studios

Il nuovo film targato “20th Century Studios” dal titolo The King’s Man: Le Origini arriverà il 29 dicembre nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Per l’occasione ecco un nuovo trailer.

Diretto ancora una votla da Matthew Vaughn, regista dei precedenti capitoli giunti fino ad oggi in sala, il film rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente. Di seguito la breve sinossi ufficiale: “Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.”

A voi il nuovo trailer, mentre in fondo alla pagina anche un nuovo poster.

THE KING’S MAN – LE ORIGINI

PRODUZIONE: Il film è stato diretto ancora una volta da Matthew Vaughn, regista dei primi due capitoli approdati in sala, e basato sulla graphic novel creata da Mark Millar e Dave Gibbons. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, e Angus More Gordon. CAST: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 29 dicembre 2021.

TRAMA: La pellicola racconta di un gruppo nutrito dei peggiori tiranni della storia e di criminali che si riuniscono per organizzare una guerra di proporzioni mondiali, che annienti milioni di persone. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini è il racconto delle origini dell’agenzia di intelligence indipendente che tutti conosciamo con il nome di Kingsman.

The King’s Man – Le origini (poster)