The Guilty è il nuovo thriller diretto da Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal, presente sulla piattaforma Netflix. Questa è la recensione.

Remake dell’omonimo film del 2018, il film vede la presenza nel cast di Jake Gyllenhaal nei panni del protagonista Joe Baylor, ma anche di Christina Vidal, e Adrian Martinez. Il poliziotto di Los Angels Joe Baylor è in servizio al centralino del 911 la notte precedente all’udienza che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Durante una delle tante chiamate entra in contatto con una donna che gli riferisce di essere stata rapita. Ma nulla è come sembra, e pian piano tutti i tasselli ritorneranno al loro posto.

REGIA E SCENEGGIATURA

La regia di Antoine Fuqua fa spesso leva sull’utilizzo di primi piani, così facendo il regista va alla ricerca di emozioni che trapelano nel volto estremamente espressivo del protagonista. Perseverare in tale tecnica rischia di rendere il film chiuso, e privo di altri sbocchi narrativi. Di contro c’è da dire che The Guilty spinge sul tasto della suspense, tenendo così tutti con l fiato sospeso… dal protagonista agli spettatori. A tal proposito, la scenografia minimalista, gli spazi ridotti in cui la storia si svolge rendono la pellicola di Fuqua estremamente claustrofobica.

CAST

Jack Gyllenhaal porta in scena un protagonista burbero, sempre arrabbiato che poco si fa amare nei primi tratti del film. Il suo Baylor sembra infatti essere fuori posto, poco adatto al suo ruolo e la sua crociata per salvare questa misteriosa donna, sembra solo un misero tentativo di fare qualcosa di buono per tirare dalla sua i giudici che dovranno emettere la sentenza della sua vita.

CONCLUSIONE

A nostro avviso, il film di Antoine Fuqua riesce discretamente a superare l’operazione remake, e questo grazie al talento del suo protagonista “Jake Gyllenhaal“, ma anche per lo stato di ansia costante messo in atto per quasi tutta la durata di The Guilty.

The Guilty è attualmente disponibile sulla piattaforma di Netflix.