Netflix quest’oggi ha rilasciato il primo intenso trailer di The Guilty, il nuovo film diretto da Antoine Fuqua con protagonista Jake Gyllenhaal.

In una giornata targata contraddistinta dalle emozioni forti provenienti da Venezia 78, il colosso dello streaming si ritagliato un importante posticino rilasciando in sequenza, prima il teaser trailer dell’attesissimo Don’t Look Up, e successivamente quello di The Guilty, il nuovo film dell’osannato regista Antoine Fuqua, regista di film iconici quali Training Day e The Equalizer – Il vendicatore.

Per questa nuova pellicola, il regista si è affidato al carisma di Jake Gyllenhaal, con lui nel cast anche Paul Dano, Ethan Hawke, Riley Keough, Peter Sarsgaard, Bill Burr, Da’Vine Joy Randolph, Beau Knapp, Edi Patterson e David Castañeda. Il lancio del film su Netflix è attesa per il 1° ottobre 2021, la trama recita, invece, quanto segue:

“The Guilty racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l’operatore Joe Bayler (Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l’unica via d’uscita è affrontare la realtà.”