The Glorias: rilasciato il primo teaser trailer, con Julianne Moore

È stato rilasciato il primo teaser trailer di The Glorias, con protagonista Julianne Moore. Dedicato alla figura di Gloria Steinem, una figura molto importante del movimento rivoluzionario femmininista, il film sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 30 Settembre.

Il film scritto e diretto dalla regista britannica Julie Taymor e nel cast figurano anche Alicia Vikander, Bette Midler, Janelle Monáe, Lorraine Toussaint, Lulu Wilson, Ryan Kiera Armstrong e Kimberly Guerrero.

Il film si basa precisamente sul libro autobiografico My Life On The Road che ripercorre la vita della Steinem; da quando era una giovane donna fino alla fondazione della rivista Ms. a New York, al suo ruolo sulla lotta alla parità dei diritti delle donne durante gli anni ’60, alla Conferenza nazionale delle donne del 1977 e così via.

IL TEASER TRAILER

LA LOCANDINA DEL FILM