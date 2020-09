Cooper Hoffman protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Cooper Hoffman, il figlio ormai diciassettenne di Philip Seymour Hoffman (premio Oscar per Truman Capote – A sangue freddo e scomparso nel 2014), farà il suo debutto cinematografico come protagonista nel nuovo film di Paul Thomas Anderson.

Secondo The Hollywood Reporter, si unisce così al cast formato da Bradley Cooper, Benny Safdie e Alana Haim. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che sarà ambientato negli anni ’70 nella San Fernando Valley e che racconterà diverse storie. Il film è stato scritto dallo stesso Paul Tomas Anderson; inizialmente sarebbe dovuto essere distribuito dalla Focus Features, ma per questioni legate ad aspetti economici è stato poi affidato alla MGM.

Philip Seymour Hoffman e Paul Thomas Anderson avevano già collaborato in diversi film tra cui Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love e The Master.