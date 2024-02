Netflix è tornata a promuovere la futura release di The Gentlemen, la serie di Guy Ritchie che prende spunto dal suo stesso film del 2019.

Con il poster italiano (qui di seguito), che certifica l’uscita al 7 marzo, il colosso dello streaming ha anche diffuso una serie di characters poster (attualmente in versione originale) dedicati ai vari protagonisti della serie. Ci aspettiamo il rilascio anche delle versioni italiane. A questo nostro indirizzo, invece, è possibile apprezzare il trailer.

Benvenuti nell'alta società. 🎩

The Gentlemen, una nuova serie di Guy Ritchie con Theo James, Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito arriva il 7 marzo solo su Netflix. pic.twitter.com/34eNRsLG17 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 12, 2024

The Gentlemen: la serie.

La serie è stata scritta e diretta da Guy Ritchie, e si offre al pubblico come uno spin-off del film del 2019. Protagonista dello show Theo James (Divergent), fresco nominato agli Emmy Awards per la sua interpretazione in The White Lotus. Con lui anche Kaya Scodelario, Vinnie Jones, Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Nip/Tuck), Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Max Beesley (Hijack). Matthew Read (McMafia) è invece co-scrittore della sceneggiatura con Guy Ritchie.

TRAMA: Un uomo che eredità inaspettatamente vasti terreni di campagna del padre solo per scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della malavita britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d’affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

La serie The Gentlemen sarà su Netflix dal 7 marzo 2024.

Theo James

Giancarlo Esposito

Kaya Scodelario

Daniel Ings

Vinnie Jones

Joely Richardson



