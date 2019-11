La giovanissima Jayme Lawson è entrata a far parte del cast stellato di The Batman, il cinecomic diretto da Matt Reeves.

SuperHeroHype non ha specificato il ruolo che è stato affidato alla giovanissima attrice, ma secondo alcune speculazioni esso possa essere quello di Barbara Gordon, ovvero quello della figlia del celebre Commissario Gordon (Jeffrey Wright).

La fonte non sembra certa ancora dell'ingaggio di Colin Farrell e Andy Serkis, come noto in trattative per i ruoli di Pinguino e Alfred Pennyworth, non resta che attendere quindi nuovi aggiornamenti.

The Batman

Le riprese partiranno dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.