TFF 42 | il programma del Torino Film Festival

È stata presentata la 42ma edizione del Torino Film Festival, in programma dal 22 al 30 novembre 2024, sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema, con la nuova direzione artistica a cura di Giulio Base.

Il comitato di selezione del Torino Film Festival 2024 è composto da: Davide Abbatescianni, Martina Barone, Ludovico Cantisani, Elvira Del Guercio, Veronica Orciari e Davide Stanzione.

L’inaugurazione, che conferma la volontà del TFF di dialogare con le più importanti istituzioni culturali del territorio, si svolge quest’anno nel suggestivo Teatro Regio di Torino, luogo simbolo della città e grande teatro lirico internazionali. Madrina della manifestazione Cristiana Capotondi.

Questa edizione del TFF è in continuità con il suo passato un festival cinefilo e autoriale che strizza l’occhio alle nuove generazioni, capaci di vivere, interpretare e condividere l’anima di ricerca e sperimentazione che ha sempre incarnato.

Il programma si contraddistingue per la scelta di opere originali e indipendenti, in gran parte anteprime internazionali e per l’altissima presenza di registe e cineaste donne, a partire dalle tre presidenti di giuria delle sezioni di concorso, Margaret Mazzantini, Roberta Torre e Michela Cescon.

La sala cinematografica riconquista un ruolo predominante e fondamentale. I 120 titoli suddivisi nelle tre sezioni di concorso (lungometraggi, documentari e cortometraggi) e nelle tre sezioni non competitive (Fuori concorso, Zibaldone e Retrospettiva Marlon Brando) saranno sempre presentate o introdotte da registi o intrepreti, da testimoni diretti o da esponenti della cultura e critica cinematografica. E saranno numerosi gli ospiti internazionali: da Ron Howard a Billy Zane, da Sharon Stone a Julia Ormond, da Emmanuelle Béart a Rosario Dawson, da Alec Baldwin a Matthew Broderick e Vince Vaughn. Tra le eccellenze della cinematografia italiana, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Michele Placido, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Maurizio Nichetti, Donatella Finocchiaro, solo per citarne alcuni.

Il 42TFF rinnova le collaborazioni con Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab e Torino Film Industry, continuano a vario titolo quelle con la Città di Torino – Assessorato al Welfare e ai Diritti, con l’Università degli Studi di Torino, oltreché con gli altri partner culturali già citati.

Questa edizione presta particolare attenzione al sociale, per il quale si delineano eventi dedicati, e riconferma il suo impegno alla sostenibilità ambientale seguendo le buone pratiche della Guida Festival Green realizzata dall’AFIC.

APERTURA 42° TORINO FILM FESTIVAL

Giovedì 22 novembre ore 19.00 al Teatro Regio di Torino

Il Direttore Giulio Base e la Madrina del Festival, Cristiana Capotondi, condurranno la cerimonia di apertura, nel prestigioso Teatro Regio di Torino. La serata sarà illuminata dalla consegna dei prestigiosi riconoscimenti “Stelle della Mole” a cinque star indiscusse del panorama cinematografico mondiale: Matthew Broderick, Giancarlo Giannini, Rosario Dawson, Vince Vaugh e Ron Howard.

Il regista due volte Premio Oscar, inoltre, presenterà al pubblico del Torino Film Festival, in anteprima internazionale, il suo ultimo film Eden, un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il film è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

CHIUSURA 42° TORINO FILM FESTIVAL

Sabato 30 novembre ore 19.00 al Cinema Massimo

La serata di Premiazione, nella quale saranno consegnati tutti i riconoscimenti ai vincitori delle tre categorie in concorso, Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi, sarà impreziosita da una anteprima mondiale, l’attesissimo Waltzing with Brando, film scritto e diretto da Bill Fishman. Il regista sarà presente in sala insieme al suo protagonista Billy Zane, volto di pellicole entrate nella storia del cinema come Ritorno al futuro, Ore 10 calma piatta, Titanic e che interpreta, con una stupefacente e totale immedesimazione, l’iconica star Marlon Brando.

TFF 42: CONCORSO LUNGOMETRAGGI

L’Aiguille , di A. Bouchnack

, di A. Bouchnack The Black Sea , di D.B. Harden e C. Moselle

, di D.B. Harden e C. Moselle Corresponsal , di E. Serra

, di E. Serra Dissident , di S. Gurenko

, di S. Gurenko Europa Centrale , G. Minucci

, G. Minucci Holy Rosita , di W. Destoop

, di W. Destoop Kasa Branca , di L. Vidigal

, di L. Vidigal The Last Act , di P. Shanbod

, di P. Shanbod Madame Ida , di J. Møller

, di J. Møller My Best, Your Least , di Kim Hyun-jung

, di Kim Hyun-jung N-Ego , di E. Danco

, di E. Danco Nina , di A. Jaurrieta

, di A. Jaurrieta Ponyboi , di E. Arango

, di E. Arango Tendaberry , di H. E. Anderson

, di H. E. Anderson Under the Grey Sky , di M. Tamkovich

, di M. Tamkovich Vena, di C. Fleischhacker

TFF 42: CONCORSO DOCUMENTARI

The brink of dreams , di A. El Amir e N. Riyadh

, di A. El Amir e N. Riyadh Controluce , di T. Saccucci

, di T. Saccucci Gingerbread for her dad , di A. Mustafina

, di A. Mustafina Higher than acidic clouds , di A. Asgari

, di A. Asgari Immémorial, chants del la grande nuit , di B. Kordon

, di B. Kordon I’m not everything I want to be , K. Tasovská

, K. Tasovská In ultimo , M. Balsamo

, M. Balsamo A man imagined , B. M. Cassidy

, B. M. Cassidy Il mestiere di vivere , di G. Gagliardo

, di G. Gagliardo Norwegian democrazy , di F. Greenberg e B. K. Rønning

, di F. Greenberg e B. K. Rønning Le retour du projectionniste , di O. Aghazadeh

, di O. Aghazadeh The Shepherd , di Z. Yufei

, di Z. Yufei The silence of life , di N. Blazin

, di N. Blazin Soldier Monika , P. poet

, P. poet A sudden glimpse to deeper things , di M. Cousins

, di M. Cousins Woman of good, di M. Prettner

TFF 42: CONCORSO CORTOMETRAGGI

BAIL BAIL , di Sandrine Brodeur-Desrosiers

, di Sandrine Brodeur-Desrosiers BEAUTIFUL SMILE , di Eugénie Muggleton

, di Eugénie Muggleton BLACK SCARF , di Alireza Shah Hosseini

, di Alireza Shah Hosseini A BRIGHTER SUMMER DAY FOR THE LADY AVENGERS , di Birdy Wei-Ting Hung

, di Birdy Wei-Ting Hung A CASA AMARELA , di Adriel Nizer

, di Adriel Nizer CHERRY ON TOP, di Nandi Nastrasja

di Nandi Nastrasja DIECI SECONDI , di Roberta Palmieri

, di Roberta Palmieri DIRTY GIRL , di Emily Faris e Mia Fraboni

, di Emily Faris e Mia Fraboni DUE SORELLE , di Antonio De Palo

, di Antonio De Palo EMMA LA ROUGE , di Macha Ovtchinnikova

, di Macha Ovtchinnikova FINE , di Octavian Saramet

, di Octavian Saramet FIRE DRILL , di Maximilian Willwock

, di Maximilian Willwock GRACE , di Nathalie Jasmine Harris

, di Nathalie Jasmine Harris JULIUS , di Wilhelm Kuhn

, di Wilhelm Kuhn KOSHER TEST , di Riki Rotter

, di Riki Rotter MILK OF DREAMS , di Sarah Grohnert

, di Sarah Grohnert PASSARINHO , di Natalia García Agraz

, di Natalia García Agraz THE PROMPT , di Francesco Frisari

, di Francesco Frisari THE SECOND CHILD , di Luo Runxiao

, di Luo Runxiao SOMEONE’S TRYING TO GET IN , di Colin Nixon

, di Colin Nixon SOMETHING BLUE , di Jinsui Song

, di Jinsui Song THE SURROGATE GIRL , Onur Güler

, Onur Güler T.I.N.A. , di Marco Mazzone

, di Marco Mazzone WALK IN, di Haneol Park

