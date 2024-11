Mass Effect | Nuovi aggiornamenti dalla serie tv Amazon

Quest’oggi si torna finalmente a parlare della serie tv in live action di Amazon ispirata al videogame di successo Mass Effect.

Annunciata nel 2021 (qui la nostra notizia), la serie di Amazon MGM Studios ha attraversato un lungo preoccupante periodo di standby, ma ciononostante mai è stata dichiarata morta. Ed in effetti da Variety è giunta la conferma che la serie tv è più che viva che mai.

La celebre fonte ha riferito che Amazon ha ufficializzato lo sviluppo di Mass Effect con Daniel Casey impegnato sia come sceneggiatore che come produttore. Inoltre, Karim Zreik sarà produttore esecutivo sotto la sua bandiera Cedar Tree Productions, con Ari Arad e Michael Gamble di EA anche produttori esecutivi. Altri dettagli sono attualmente tenuti in gran segreto.

Casey di recente ha lavorato alla sceneggiatura di Fast 9, ma è noto anche per aver riscritto quella di 10 Cloverfield Lane. Zreik, invece, è stato un alto dirigente della Marvel Television (la compagnia televisiva poi accorpata ai Marvel Studios); sotto la sua supervisione sono stati realizzati successi quali Daredevil, The Punisher e Jessica Jones. Il nome di Arad è invece collegato a molti dei successi recente e passati della Hollywood che conta come Iron Man, Ghost in the Shell e Uncharted.

Mass Effect | Breve sul Gioco

[via Wikipedia] Il primo capitolo della saga videoludica è stato lanciato da BioWare ed Electronic Arts con recensioni entusiastiche nel 2007. Successivamente sono stati realizzati tre sequel che hanno piazzato il marchio Mass Effect sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo capitolo “Andromeda” è stato realizzato nel 2017. Sono stati, inoltre, realizzati diversi giochi per dispositivi mobili, un film d’animazione, romanzi, fumetti e altri media. Un quinto capitolo è attualmente in fase di realizzazione.

La storia dei primi capitoli giochi ruota attorno al comandante Shepard, un soldato umano del 22° secolo che cerca di salvare l’umanità da una razza di alieni noti come i Mietitori. “Andromeda” ha spostato i giochi molto più avanti nel futuro con un nuovo protagonista.

Correlati