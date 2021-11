Amazon sta sviluppando una serie tv tratta dal gioco Mass Effect

Il colosso cinematografico Amazon Studios ha in programma lo sviluppo di una serie tv liberamente tratta dalla famosa saga videoludica Mass Effect.

La notizia è rimbalzata questa notte attraverso i maggiori siti di informazione degli States (via SuperHeroHype), e riguarda un accordo praticamente fatto tra Amazon Studios e la società BioWare per adattare su Prime Video una serie tv incentrata sull’universo videoludico Mass Effect. Tale accordo arriva nel momento giusto per la divisione cinematografica del colosso Amazon, andando così ad accodarsi ad altri di fondamentale importanza quali quelli per le serie tv su Il Signore degli Anelli e La Ruota del Tempo.

La saga videoludica è stata prodotta da BioWare a partire dal 2007, inizialmente come esclusiva per XboX 360, il successo del primo capitolo ha poi portato l’espansione a PC e PS3. Ambientato nell’anno 2183, Mass Effect immagina un futuro in cui il viaggio interstellare ha permesso agli umani di colonizzare altri pianeti, mentre gran parte della galassia è controllata da un organo di governo noto come Consiglio della Cittadella. I giocatori controllavano il comandante Shepard, un agente delle forze speciali che guida una squadra di soldati contro varie minacce cosmiche.

Il primo gioco è stato un enorme successo e alla fine ha generato due sequel che sono arrivati ​​nei negozi nel 2010 e nel 2012. All’inizio di quest’anno, Electronic Arts ha rimasterizzato la trilogia originale e l’ha rilasciata come Mass Effect Legendary Edition a maggio. Uno spinoff, Mass Effect: Andromeda , era già arrivato nel 2017.

