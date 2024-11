Star Wars | Simon Kinberg svilupperà una nuova trilogia

L’universo cinematografico Star Wars ha trovato in Simon Kinberg il suo nuovo protagonista per la prossima trilogia.

Deadline poco fa ha riferito che Lucasfilm ha chiuso un accordo con Simon Kinberg per scrivere e produrre una nuova trilogia Guerre Stelleri. La fonte ha anche aggiunto (questa notizia ancora non è stata confermata) che la suddetta trilogia conterrà i Capitoli dal X al XII, e quindi ancora collegati alla saga degli Skywalker. A prescindere da questo ulteriore dettaglio, è certo che la nuova trilogia andrà ad incastrarsi con gli altri progetti affidati a James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover.

Kinberg ha già collaborato con Lucasfilm per la co-creazione (assieme a Dave Filoni e Carrie Beck) della serie animata Rebels, ed è stato anche consulente per Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza, il film diretto da J.J. Abrams che ha riportato in auge l’universo Guerre Stellari dopo anni di torpore. Il produttore è stato inoltre uno dei protagonisti assoluti del successo commerciale legato agli X-Men, con un decennio di collaborazioni produttive che si sono dilungate fino ai primi due Deadpool ed a Logan.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Correlati