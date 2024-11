Alien: Romulus | Dopo le sale il film è in arrivo su Hulu

Dopo essere diventato il secondo maggior incasso per la saga Alien, il film Alien: Romulus si prepara per lo sbarco sulla piattoforma di Hulu.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto che Alien: Romulus approderà il 21 novembre prossimo sulla piattaforma digitale americana Hulu, contestualmente il film potrebbe poi approdare in Italia anche su Disney+ (non ci sono conferme al momento).

La finestra teatrale per il film di Fede Alvarez è durata 98 giorni, una durata importante per un film che ha offerto un ottimo rientro economico a casa madre Disney. A tal proposito, va ricordato che Alien: Romulus ha incassato 105,3 milioni di dollari nel Box Office USA, mentre sono stati 350,8 milioni in quello mondiale. Il film è tra l’altro già approdato nel mercato home video digitale lo scorso 15 ottobre, e si prevede che uscirà in blu-ray e DVD dal 3 dicembre.

Alien: Romulus | Note di Produzione

Alien: Romulus è stato diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Il film è stato prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Nel cast spazio per Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

La Trama: Con Alien: Romulus, Alvarez riporta il franchise alle origini. Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

