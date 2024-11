Fallout | Macaulay Culkin nel cast della Stagione 2

La seconda stagione della serie tv di successo Fallout ha accolto l’ingresso nel cast di Macaulay Culkin, indimenticato interprete di “Mamma, ho perso l’aereo”.

La notizia è stata battuta questa notte da Deadline: l’ex giovanissima promessa del cinema hollywoodiano è stato ingaggiato da Amazon MGM Studios e, da quanto emerge da fonti vicine alla produzione, dovrebbe interpretare un ruolo ricorrente, un personaggio tanto folle quanto geniale. Amazon non ha confermato la notizia.

Il rinnovo per la seconda stagione è stato ufficializzato lo scorso 19 aprile (qui la notizia nel dettaglio), ed avvenuto a seguito dell’enorme successo ottenuto nei confronti di critica e pubblico (qui la nostra recensione di Fallout S1). I lavori di produzione di Fallout S2 procedono spediti, e l’ingaggio di nuovi attori – come per esempio quello di Macaulay Culkin – confermano la volontà di Amazon di imprimere una marcia in più a livello creativo in vista della messa in onda su Prime Video dei nuovi episodi.

Fallout | Note di Produzione

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Dalla seconda stagione Macaulay Culkin.

TRAMA SERIE: Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

