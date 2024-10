Ron Howard aprirà il Torino Film Festival con Eden

L’edizione 2024 del Torino Film Festival sarà aperta da Eden, il nuovo film diretto dal due volte premio Oscar “Ron Howard“.

La celebre kermesse torinese è arrivata alla sua 42° edizione, e per l’occasione ha scelto un regista affermato come Ron Howard per dare il via alla manifestazione che, lo ricordiamo, si terrà dal 22 al 30 novembre, organizzata come sempre dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Eden sarà presentato come Film d’Apertura del Torino Film Festival (TFF42 hashtag ufficiale) il 22 novembre presso il Teatro Regio di Torino. Il regista è chiaramente atteso come ospite d’onore.

Eden è un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il film è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos.

Tuttavia la loro cercata solitudine dura ben poco.

A loro si uniscono dapprima Margaret e Heinz Wittmer, coloni seri e capaci, e successivamente la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn seguita dai suoi due amanti, un servitore ecuadoriano e un piano per aprire un hotel di lusso sull’isola.

Il maltempo, la fauna selvatica e la totale mancanza di comfort e civilizzazione rendono la loro convivenza molto problematica, ma la più grande sfida sarà quella di coesistere con vicini disperati e pronti a tutto pur di affermare se stessi.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.

