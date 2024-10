Citadel: Diana già da record sulla piattaforma Prime Video

La serie tv Citadel: Diana, spin-off dello show prodotto dai fratelli Russo, ha esordito su Prime Video il 10 ottobre.

Dopo una settimana dalla messa in onda sono arrivati i primi risultati relativi alle visualizzazioni, e c’è da dire che sono da record. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, infatti, è noto che la serie tv Citadel: Diana ha ottenuto il miglior risultato globale di sempre al lancio su Prime Video. La serie tv ha ottenuto l’audience più ampia mai registrata per un Original italiano anche al di fuori del proprio Paese di produzione. È di fatto entrata nella Top 5 in quasi 150 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Regno Unito, dove ha ottenuto il 1° posto tra le serie più viste.

A tal proposito, va sottolineato che, nonostante la serie tv sia nata dal marchio AGBO di Joe ed Anthony Russo, è stata prodotta dalla italianissima Cattleya assieme ad Amazon MGM Studios.

James Farrell, VP International Originals di Prime Video & Amazon MGM Studios, ha commentato il risultato, sottolineando l’apprezzamento dei pubblici globali per le storie locali raccontate da talenti locali.

Il successo di Citadel: Diana dimostra che i nostri spettatori in tutto il mondo continuano ad apprezzare le storie locali, realizzate dai migliori narratori e talenti locali. Il mondo di Citadel rappresenta un concept davvero unico, e il nostro obiettivo era creare un nuovo mondo di spionaggio in grado di viaggiare a livello globale. Lo storytelling innovativo di Citadel: Diana è riuscito a realizzare proprio questo, grazie ad una spy story ricca di azione, che mette al centro i personaggi ed è in grado di attrarre il pubblico in tutto il mondo.

Citadel: Diana e le note di produzione

La serie tv è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, e ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari. Prodotta da Cattleya (Gomorra, ZeroZeroZero)— parte di ITV Studios— con Amazon MGM Studios, e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La serie ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini; con lei, nel ruolo di executive producer, Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nel mondo di Citadel. Midnight Radio è executive producer.

Al fianco di Matilda De Angelis spiccano i nomi di Lorenzo Cervasio (Il paradiso delle signore), Maurizio Lombardi (The New Pope), Thekla Reuten (Warrior Nun), Julia Piaton (Profiling), Bernhard Schütz (Tatort) e Filippo Nigro (Tutto chiede salvezza, Suburra: La serie, I Medici).

Trama: Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Oltre allo spin-off italiano, è stato già confermato il capitolo indiano con protagonisti Varun Dhawan (Bhediya) e Samantha Ruth Prabhu (The Family Man). Intanto la serie madre è stata confermata anche per una seconda stagione, qui nel dettaglio.

Correlati