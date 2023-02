Teen Wolf: Il Film arriva su Paramount+ dal 23 febbraio

Ci siamo, dopo tanta attesa Teen Wolf: Il Film è pronto per mostrarsi ai suoi fan, e sarà Paramount+ a trasmetterlo nel nostro paese.

Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale che anticipa il lancio italiano del film che farà da sequel alla celebre serie tv, ma anche che presenta Wolf Pack, una nuova serie realizzata sempre da Jeff Davis che sarà ispirata alla serie di libri firmati da Edo Van Belkom.

IL COMUNICATO STAMPA

13 febbraio 2023 – L’attesa per i fan è finita! Da giovedì 23 febbraio arrivano in esclusiva su Paramount+ TEEN WOLF: IL FILM, scritto e prodotto da Jeff Davis e disponibile doppiato e WOLF PACK, la nuova serie originale scritta e prodotta sempre da Jeff Davis con Sarah Michelle Gellar come attrice e co-produttrice esecutiva, che sarà disponibile in versione originale con i sottotitoli in italiano e da giugno disponibile doppiata.

In TEEN WOLF: IL FILM, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast comprende Tyler Posey, Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin.

Basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, WOLF PACK segue un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Il cast di WOLF PACK comprende Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro e Sarah Michelle Gellar. Completano il cast Bailey Stender, Chase Liefeld, Hollie Bahar, Lanny Joon, Rio Mangini, Stella Smith, Zack Nelson, James Martinez, Amy Pietz, Bria Brimmer, John L. Adams e Sean Philip Glasgow. Scritta e prodotta da Jeff Davis, la serie fa parte del suo accordo pluriennale con MTV Entertainment Studios.