Il Super Bowl 2023, l’evento sportivo più seguito dell’anno, è oramai in archivio e ciò che rimane agli appassionati di cinema è la solita mole incredibile di spot dai film più attesi.

La vittoria dei Kansas City Chiefs è di certo l’argomento principale della giornata, ma come appassionati di cinema noi di Universal Movies non possiamo che spostare l’attenzione di voi lettori questa mattina sulle spettacolari immagini offerte riguardo film attesissimi quali The Flash, Guardiani della Galassia vol. 3, Indiana Jones 5 e non solo.

In questo nostro aggiornamento mattutino, pertanto, siamo lieti di riproporvi la lista completa dei migliori trailer, spot e promo diffusi questa notte durante i costosissimi (si parla di 7 milioni a spot) spazi pubblicitari del Super Bowl.

Buona Visione!