Il teaser trailer per la serie FX Y: The Last Man

E’ online da questa mattina il teaser trailer per Y: The Last Man, la serie FX basata sul fumetto firmato da Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

Y: The Last Man è ambientato in un futuro post-apocalittico in cui tutti gli animali con cromosoma Y, appartenenti alla famiglia dei mammiferi, sono stati decimati da un evento catastrofico. Unici sopravvissuti: Un uomo di nome Yorick Brown (Ben Schnetzer) e la sua scimmia.

Eliza Clark è lo showrunner del progetto, la quale funge anche da Produttore Esecutivo insieme a Nina Jacobson, Brad Simpson, Brian K. Vaughan, Melina Matsoukas e Mari Jo Winkler-Ioffreda. Nel cast oltre al protagonista Ben Schnetzer, trovano spazio Diane Lane, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Juliana Canfield, Marin Ireland, Ambra Tamblyn ed Elliot Fletcher.

Y: The Last Man avrà la sua premiere in USA su FX a partire dal 13 settembre prossimo, non si hanno ancora date sull’eventuale distribuzione dello show anche nel nostro paese.