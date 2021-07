Nuovo trailer per The Colony, lo sci-fi prodotto da Roland Emmerich

Online il nuovo trailer ed il poster di The Colony, lo sci-fi prodotto da Roland Emmerich conosciuto precedentemente con il titolo di Tides.

Il nuovo trailer risulta visivamente abbastanza appagante, The Colony sembra almeno scenograficamente promettere bene, facile inoltre può apparire l’accostamento del film allo sci-fi post-apocalittico del 1995 intitolato Waterworld.

Il film è ambientato in un futuro in cui la Terra è diventata inabitabile per gli esseri umani, questa la sinossi ufficiale.

“Le condizioni catastrofiche sulla Terra hanno costretto un esodo di massa verso un pianeta lontano. Generazioni dopo, una missione con equipaggio torna indietro per valutare le condizioni di vita nel mondo desolato e per lo più sommerso. L’unico sopravvissuto della spedizione viene attaccato da una violenta banda di spazzini, a loro volta impegnati in battaglia con un nemico molto più sinistro. Ora, la sopravvivenza stessa dell’umanità dipende dal coraggio e dall’ingegnosità dell’astronauta solitario”.

The Colony è stato diretto e sceneggiato da Tim Fehlbaum, già regista in Hell, altro film prodotto dallo specialista in disaster movies “Roland Emmerich“. Nel cast troviamo quali principali interpreti Nora Arnezedar e Iain Glen, completano invece il cast Sarah-Sofie Boussnina e Joel Basman.

The Colony, con il titolo di Tides, ha avuto la sua prima mondiale lo scorso marzo durante la manifestazione nota come Berlinale. Ancora non si hanno date riguardo la distribuzione del film nel nostro Paese.