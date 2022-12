L’emittente The CW ha condiviso in rete il teaser trailer della nona – ed ultima – stagione della serie The Flash.

Lo show televisivo vedrà la sua premiere, l’ultima di una lunga serie, su The CW a partire dall’8 febbraio prossimo, per poi andare in pausa classica per la midseason. Per poter apprezzare The Flash 9 anche in Italia bisognerà, invece, attendere almeno fino al prossimo autunno.

Nel cast dell’ultima stagione saranno presenti Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin, ma anche Javicia Leslie, la protagonista della serie Batwoman.

La stagione numero 9 conterà solo 13 episodi, e riprenderà il racconto una settimana dopo l’epica battaglia del Team Flash contro l’Anti-Flash nel finale dell’ottava stagione. Ora che il villain è stato sconfitto una volta per tutte, Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) possono finalmente stare vicini meglio e più di prima. Quando un letale gruppo di malviventi guidato da una nuova, potente minaccia scende nelle strade di Central City, Flash e la sua squadra lavorano insieme per sconfiggerli, scoprendo un nuovo mortale avversario determinato a sfidare l’eroica eredità di Barry.

IL TEASER TRAILER