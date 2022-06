L’emittente The Cw ha condiviso in rete il teaser trailer della terza stagione di Stargirl, la serie tv tratta dai fumetti DC Comics.

Diffuso da The Cw in concomitanza della messa in onda dell’ultimo episodio di Superman and Lois, il breve video mostra Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger) mentre unisce le forze con Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy), ma anche altri piccoli dettagli. Come oramai noto, inoltre, la terza stagione proporrà al pubblico un difficile equilibrio tra bene e male a causa del mistero celato dietro un omicidio.

STARGIRL

PRODUZIONE: Lo show televisivo è stato sviluppato da Geoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions. CAST: Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Jake Austin Walker, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Neil Jackson e Christopher James Baker, Nick Tarabay, Jonathan Cake, Ysa Penarejo. DISTRIBUZIONE: La terza stagione su The Cw.

TRAMA SERIE: La serie racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.