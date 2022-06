Apple Tv+ ha diffuso in rete oggi il teaser trailer relativo alla terza stagione di See, la serie con ambientazione storica con protagonista Jason Momoa.

In arrivo dal 26 agosto, gli episodi della terza stagione saranno gli ultimi per una serie che ha ottenuto un discreto seguito di pubblico, poggiando tra l’altro su un glorioso testa a testa tra due colossi del cinema mondiale quali Jason Momoa e Dave Bautista. Con il teaser trailer, ecco che vi proponiamo anche la sinossi ufficiale della terza – ed ultima – stagione:

Dopo che Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto la sua nemesi fratello Edo e si è ritirato nella foresta, emerge una nuova minaccia esplosiva da cui nessuno è al sicuro. Il più grande guerriero del suo tempo avrà le carte in regola per proteggere coloro che significano di più per lui? Il capitolo finale di See inizia il 26 agosto su Apple TV+

See è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso la capacità di vedere. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss ha sconfitto il fratello nemesi Edo e ha detto addio alla sua famiglia per vivere da solo nella foresta. Ma quando uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento con vista che minaccia il futuro dell’umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

SEE

La serie è stata prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content. Fungono da produttori esecutivi Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, quest’ultimo ricopre anche il ruolo di showrunner. Nel cast, oltre a Jason Momoa, Dave Bautista e Alfre Woodard, anche Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James e David Hewlett.

In arrivo su Apple Tv+ dal 26 agosto 2022. La terza stagione sarà l’ultima.