Il teaser di 65, il nuovo alien movie della Sony con Adam Driver come protagonista

La Sony ha da poche ore rilasciato il teaser trailer di 65, il nuovo alien movie che vede protagonista Adam Driver, attore noto anche per aver interpretato Kylo Ren in Guerre Stellari, Episodi VII, VIII e IX.

Al momento la trama del film è ancora avvolta nel mistero, sappiamo solamente che Adam Driver – già in nomination per i Golden Globe 2023 nella categoria di miglior attore in una commedia (White Noise) – interpreta un astronauta che, giunto su un pianeta sconosciuto, scopre di non essere solo…

Il breve video rappresenta solo un piccolo assaggio di cosa potremo vedere nel full trailer, la cui uscita è prevista in tarda serata o al massimo nella giornata di domani.

65

65 è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, i quali fungono anche da produttori insieme a Sam Raimi, Zainab Azizi e Debbie Liebling. Nel cast, oltre ad Adam Driver, troviamo Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. Il film è una coproduzione tra Columbia Pictures, Bron Creative, Raimi Productions e Beck/Woods, mentre la distribuzione è a cura della Sony Pictures.

La premiere di 65 è prevista nelle sale USA il 10 marzo prossimo.