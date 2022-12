Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di cancellare la serie fantasy Warrior Nun dopo sole due stagioni.

La decisione è stata rivelata all’interno di un aggiornamento profuso in rete dal solito Deadline, ed al momento non emergono ulteriori dettagli riguardo le motivazioni che hanno portato a tale destino. La serie Warrior Nun ha visto la sua seconda stagione esordire su Netflix lo scorso mese, con finale aperto ad una ipotetica terza stagione. Le recensioni della critica sono state perlopiù positive per entrambe le stagioni.

LA SERIE

Warrior Nun è stato prodotto e creato da Simon Barry, autore già dietro il non proprio fortunato Ghost Wars. La serie è ispirata all’omonimo fumetto in stile manga dello scrittore/artista Ben Dunn. Il cast principale ha visto tra i protagonisti Alba Baptista, Tristan Ulloa e Toya Turner.

Intrappolata nel mezzo di un’antica guerra tra il bene e il male, una ragazza si sveglia in un obitorio scoprendo di avere poteri inspiegabili. La sua ricerca di risposte la porta all’Ordine della Spada Cruciforme, una società segreta di suore guerriere che hanno giurato di proteggere il mondo dal male. Mentre lei si destreggia tra le sue responsabilità come prescelta e i normali problemi di una ragazza adolescente, questo misterioso dramma fantasy si presenta pieno di mistero, azione, avventura e romanticismo adolescenziale. Tutto dimostra che il nostro personaggio principale potrebbe combattere in nome del bene, ma non è un angelo.

