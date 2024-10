Tatiana Maslany nel cast di Star Trek: Starfleet Academy

Il cast della nuova serie tv Star Trek: Starfleet Academy ha accolto in questi giorni il volto noto di Tatiana Maslany.

L’universo Star Trek nei giorni scorsi si è reso protagonista di alcuni importanti eventi all’interno del panel Paramount+ all’annuale New York Comic Con. Vi abbiamo già parlato della data d’uscita del film Section 31 (qui la notizia), ed ora è tempo di aggiornarvi su un altro spin-off interessante, vale a dire Starfleet Academy.

All’interno del panel Paramount+, infatti, è stato annunciato che la serie tv ha ottenuto in forte anticipo sui tempi il rinnovo per una seconda stagione (ricordiamo che la serie tv è ancora inedita), e che tra i protagonisti del cast ci sarà spazio per Tatiana Maslany, volto noto ad Hollywood per le serie di successo Orphan Black e She-Hulk: Attorney at Law (la nostra recensione). Nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento rivelato.

Secondo la descrizione offerta dallo streamer, la serie tv Starfleet Academy porterà sul piccolo schermo le avventure di un gruppo di nuove reclute della Flotta Stellare, alle prese con amicizie, rivalità, primi amori ed un nuovo nemico che minaccia sia l’Accademia che la Federazione stessa.

Star Trek: Starfleet Academy e le note di produzione

La serie Star Trek: Starfleet Academy è stata annunciata nel marzo del 2023 (la notizia nel dettaglio) come parte del piano di espansione della celebre saga Star Trek. Come già anticipato, Alex Kurtzman e Noga Landau figureranno come produttori e co-showrunners. Gaia Violo, Aaron Baiers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber saranno i produttori. Il primo episodio della serie è stato scritto da Gaia Violo.

Nel cast spiccano i nomi di Holly Hunter, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané, Zoë Steiner, Paul Giamatti, Tatiana Maslany e Gina Yashere. Con loro anche Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman e Robert Ricardo. Lo show è stato prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. L’inizio dei lavori per la produzione sono previsti entro l’estate 2024.

Questa la descrizione offerta da Paramount+: La serie seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare mentre diventano maggiorenni in uno dei luoghi più leggendari della galassia.

