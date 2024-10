Che si tratti di San Diego Comic Con o New York Comic Con, il film Star Trek: Section 31 torna a fare notizia.

Durante l’atteso panel Paramount+, infatti, Michelle Yeoh ed altri protagonisti del film “Section 31“, ossia Omari Hardwick, Kacey Rohl, Robert Kazinsky ed il regista Olatunde Osunsanmi, hanno finalmente svelato quella che sarà la data d’uscita. Il lancio sulla famosa piattaforma è atteso per il 24 gennaio 2025. In attesa del trailer ufficiale, vi proponiamo il nostro link al teaser rilasciato in occasione del San Diego Comic Con, lo scorso 24 luglio.

Star Trek: Section 31 e le note di produzione

Section 31 è stato originariamente pensato come una serie spin-off di Star Trek: Discovery. Dopo una serie di problemi legati alla produzione, il progetto è finalmente decollato, ma come un film distribuito direttamente su Paramount+.

La sceneggiatura di Star Trek: Section 31 è stata scritta da Craig Sweeny, mentre la regia è stata affidata a Olatunde Osunsanmi. Fungono da produttori esecutivi Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e la stessa Michelle Yeoh. Nel Cast oltre a Michelle Yeoh e Robert Kazinsky trovano spazio Omari Hardwick, Kacey Roll, Sam Richardson, Sven Ruygrok, Humbly Gonzalez e James Hiroyuki Liao.

Star Trek: Sezione 31 sarà distribuito in esclusiva in streaming su Paramount+ il 24 gennaio 2025.

