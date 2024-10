Scream VII: McKenna Grace potrebbe entrare nel cast

L’uscita al cinema di Scream VII è stata fissata per febbraio 2026, e tra i membri del cast potrebbe esserci spazio per McKenna Grace.

Tra i volti emergenti della nuova Hollywood, l’attrice McKenna Grace (Ghostbusters: Minaccia Glaciale) sembra essere al centro delle speculazioni riguardo un ruolo chiave nel settimo capitolo della saga horror Scream. A parlare della Grace è stato in questi giorni lo scooper Daniel Richtman attraverso il suo sempre aggiornato account X.

Secondo Richtman, infatti, la giovanissima attrice nel film avrebbe ottenuto il ruolo della figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell). Lo scooper ha riferito che Scream VII dovrebbe offrire al pubblico due linee narrative diverse ma parallele, di fatto una dedicata a Sidney e l’altro alla figlia, entrambi i personaggi presi di mira dal temibile Ghostface. Trattandosi di un rumour vi chiediamo di prendere tale notizia con le dovute attenzioni.

Al di là della veridicità dello scoop, l’ingaggio di McKenna Grace per questo nuovo film sarebbe da considerare un ottimo colpo, anche in considerazione della querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise Scream. Staremo a vedere!

Scream VII e le note di produzione

Il film sarà diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga assieme al compianto Wes Craven, con Guy Busick – che ha scritto Scream (il quinto capitolo) e Scream VI – in cabina di sceneggiatura al posto di James Vanderbilt. L’uscita di Scream VII è stata fissata per il 26 febbraio 2026 Nel cast al momento è stato confermato il ritorno di Neve Campbell, con Courteney Cox in trattative per tornare.

La saga è stata rivitalizzata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con il quinto capitolo intitolato semplicemente “Scream”. Quel film è stato apprezzato da pubblico e critica, ottenendo poi il benestare per un sequel “Scream VI”, il cui esordio al Box Office USA ha offerto il record per la saga 44,5 milioni di dollari, intascando complessivamente 166,3 milioni.

Correlati