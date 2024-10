Il Robot Selvaggio ha chiuso in testa al Box Office ITALIA nel weekend da poco passato, solo secondo invece Smile 2.

Nella ultima quattro giorni di cinema in Italia sono stati incassati 6,01 milioni di euro complessivamente, con un calo “rispettabile” del 14% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. Tra i protagonisti del weekend italiano ancora una volta il cartoon Il Robot Selvaggio, ma anche l’atteso horror Smile 2. Ma andiamo con ordine.

Dopo aver vinto il Box Office ITALIA sette giorni fa, il cartoon targato DreamWorks Animation si è ripetuto, addirittura facendo segnare un deciso +19%. L’incasso stimato è stato 1,61 milioni di euro, per un totale di 3,57 milioni. Grazie alle ottime recensioni offerte da pubblico e critica, Il Robot Selvaggio dovrebbe giovare di un cammino lungo e promettente anche nelle prossime settimane.

Smile 2 (trionfatore nel Box Office USA) ha esordito in seconda posizione con un ottimo incasso da 1,18 milioni di euro. Il confronto con il primo film – uscito nel 2022 – è decisamente in vantaggio: l’esordio in quell’occasione è valso 355 mila euro. Il buon passaparola, ma anche l’avvicinarsi del weekend di Halloween, potrebbe offrire al film di Parker Finn vita lunga in sala. Staremo a vedere!

Megalopolis (la nostra recensione) ha esordito in terza posizione con un incasso da 607 mila euro, per un totale (comprese le anteprime) di 718 mila. Il risultato ottenuto dal film di Francis Ford Coppola non può essere considerato straordinario, ma di certo migliore rispetto alle prestazioni da flop offerte in buona parte del globo, segno che gli italiani continuano ad avere un debole per il celebre regista italo-americano.

La top five del Box Office ITALIA è stata conclusa, infine, dal biopic italiano Iddu con 572 mila euro (totale 1,65 milioni) e da Joker: Folie à Deux (la nostra recensione) con 506 mila euro (totale 7,46 milioni).

FONTE: CINEGURU

