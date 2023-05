Tati Gabrielle si aggiunge al cast di Mortal Kombat 2

L’attrice Tati Gabrielle è oramai ad un passo dal cast di Mortal Kombat 2, sequel del film ispirato alla famosa saga videoludica.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che l’attrice è oramai prossima a chiudere un contratto che la porterà in Mortal Kombat 2 nel ruolo iconico di Jade, l’assassina e guardia del corpo della Principessa Kitana. Di recente Tati Gabrielle è apparsa come villain in Uncharted, altro adattamento di un videogame, e prima ancora in serie seguitissime quali Le Terrificanti Avventure di Sabrina, You e The 100.

Riguardo l’ingaggio di Karl Urban come interprete di Johnny Cage vociferato qui, la celebre fonte non offre ancora conferme ufficiali. Mortal Kombat 2 sarà diretto ancora una volta da Simon McQuoid, con Jeremy Slater (The Exorcist, Moon Knight) in luogo di Greg Russo come sceneggiatore.

MORTAL KOMBAT 2

Mortal Kombat (qui la recensione) è stato diretto da Simon McQuoid, con Greg Russo in cabina sceneggiativa. Nel cast spiccavano i nomi di attori quali Joe Taslim, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada e Lewis Tan. Il film ha esordito in contemporanea tra sale cinematografiche e servizio digitale HBO Max, in Italia è arrivato in anteprima esclusiva su Now. Questa di seguito era la sinossi:

In “Mortal Kombat”, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità—e anche del perché l’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia. Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato.

Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana—l’immenso potere custodito nella sua anima—in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?