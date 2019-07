I Marvel Studios sveleranno l'intera Fase 4 dell'MCU durante il panel del San Diego Comic-Con, ma un errore di programmazione ha forse messo nei guai Kevin Feige e company.

Il sempre informato MCU Cosmic ha riferito nel pomeriggio quello che potrebbe essere il piano dei Marvel Studios per la futura Fase 4. Secondo quanto riferito dalla fonte, i Marvel Studios avrebbero svelato "per sbaglio" le pagine ufficiali Facebook dei prossimi capitoli della saga.

Ovviamente le prove dell'errore al momento non ci sono, questo anche perchè - sempre secondo MCU Cosmic - tali pagine sarebbero poi state cancellate dopo l'errore. Ma di quale film si parla nel rumour? Ecco le pagine.

Facebook.com/BlackWidow;

Facebook.com/MarvelsEternals;

Facebook.com/DarkAvengers;

Facebook.com/YoungAvengersOfficial;

Facebook.com/MarvelsIronHeart.

Oramai certi i primi due film, ossia Black Widow e Eternals, c'è stupore per Dark Avengers, Young Avengers e IronHeart, titoli solo rumoureggiati in queste ultime settimane, con particolare attenzione per IronHeart, anche sponsorizzato da Robert Downey jr in più di un'occasione.

Saranno proprio questi i prossimi capitoli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Non resta che attendere il San Diego Comic-Con per scoprirlo.